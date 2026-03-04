Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над «Краснодаром» (3:1) в Кубке России.

Данил Круговой globallookpress.com

«Очень много подходов, моментов, но мяч вообще не залетал в ворота. Агкацев поймал уверенность, как пенальти вытащил. Я видел момент, когда Лусиано не хватило чуть‑чуть, и мяч пролетел рядом со штангой. Реально обидно, но надо было не отчаиваться, продолжать атаковать. Мы были уверены, что все равно забьем.

Во втором тайме была удача? Не скажу, что удача, потому что на второй минуте второго тайма у меня был момент, у Кисляка тоже, он через пять минут в крестовину попал. Надо было дальше и дальше создавать моменты, и рано или поздно залетело бы», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.