Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Принципиальная игра. Все кипит, есть интрига, все хотят выиграть, все на грани. Если мы увидим основные составы, то с первых минут будет бойня. Если кто‑то снизит градус, то это будет совсем другая картина. У ЦСКА была важная игра с "Ахматом", и потеря очков не добавляет надежды, поэтому "Краснодар" здесь фаворит», — цитирует Кирьяков «Матч ТВ».

Встреча пройдет в среду в Москве, начало — в 20:45 по местному времени.