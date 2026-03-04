Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о победе своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Ростова» (2:0).

Гаджи Гаджиев — президент махачкалинского «Динамо» globallookpress.com

«Без вопросов по результату. Особенно когда "Ростов" остался в меньшинстве, преимущество динамовцев было существенным. Во втором тайме махачкалинцы стали менее агрессивными, а "Ростов" приложил немало усилий, чтобы сдвинуть игру на половину поля соперника, и им это удалось, зато ничего не удалось в штрафной площадке. У "Динамо" к этому времени пропала игра в атаке, но им, может, это и не нужно уже было. Тем более скоро играть в Самаре в чемпионате России.

Следующий соперник по Кубку России — "Зенит"? Не считаю, что в РПЛ есть команда, которую нельзя обыграть. С тем же ЦСКА "Динамо" в этом сезоне трижды играло, преимущества у москвичей практически не было. Очень много матчей в России, где исход решался в отдельных эпизодах, хотя эти эпизоды большие клубы могут сыграть лучше.

Шансы на выход в следующий раз у "Динамо" хорошие? У "Динамо" шансы меньше, чем у "Зенита", но они не такие маленькие, как может показаться», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

По итогам противостояния махачкалинское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России Пути регионов, где сыграет против «Зенита». «Ростов» завершил свое выступление на турнире.