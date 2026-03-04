Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об атмосфере в столичном клубе под руководством Ролана Гусева.

Ролан Гусев globallookpress.com

«У Гусева всегда хорошо выстроена атмосфера в команде и взаимоотношения со своими футболистами. У него, конечно, все лучше выстроено, чем было у Карпина. Сейчас у них будет очень тяжелый отрезок из 3–4 игр, и вот здесь как раз покажет свое мастерство тренерский штаб во главе с Гусевым», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице чемпионата России с 24 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 5-го марта в Кубке России.