Эксперт Александр Бубнов выделил две грубейшие ошибки главного тренера «Зенита» Сергея Семака, допущенные специалистом в матче 19-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

Сергей Семак globallookpress.com

Сине-бело-голубые дома взяли верх над соперником со счетом 1:0.

«Семак допустил две грубые ошибки по составу. Первая — выход Дурана с первых минут. Вторая — что он выпустил Соболева. Дурана не надо ставить было, однозначно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 19 туров РПЛ «Зенит» идет вторым в таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Ранее «Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Питерцы со счетом 1:0 обыграли «Балтику», а решающий гол забил Соболев.