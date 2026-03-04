Эксперт Александр Бубнов выделил две грубейшие ошибки главного тренера «Зенита» Сергея Семака, допущенные специалистом в матче 19-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

Сине-бело-голубые дома взяли верх над соперником со счетом 1:0.

«Семак допустил две грубые ошибки по составу.  Первая — выход Дурана с первых минут.  Вторая — что он выпустил Соболева.  Дурана не надо ставить было, однозначно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

После 19 туров РПЛ «Зенит» идет вторым в таблице.  Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Ранее «Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.  Питерцы со счетом 1:0 обыграли «Балтику», а решающий гол забил Соболев.