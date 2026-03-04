Мадридский «Реал» рассматривает возможность назначения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды в сезоне-2026/27, сообщает Corriere dello Sport.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

В середине января «Реал» сменил Хави Алонсо на Альваро Арбелоа, однако серьёзного улучшения результатов не произошло: в 12 матчах под руководством Арбелоа команда потерпела четыре поражения.

Аллегри с лета 2025 года работает в «Милане», который в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Италии.

Напомним, итальянский специалист уже был близок к назначению в «Реал» в 2019 и 2021 годах.