Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Оренбурга» (2:0).

Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Насколько этот результат повлияет на подготовку к матчу против махачкалинского "Динамо"? Если по‑пацански сказать, то нам надо было в первую очередь перед болельщиками отмазаться. То, что мы сделали в Москве, не ложиться ни в какие ворота.

Я рад, что мы это сделали. Понятно, что натужная победа, учитывая, что после такой игры было тяжело работать с ребятами в психологическом плане. Молодцы, преодолели, одержали такую тяжелую победу. Я надеюсь, что эта победа нас в большей степени окрылит перед предстоящими сложными играми», — сказал Адиев «Матч ТВ».

После этого противостояния «Крылья Советов» пробились в полуфинал Кубка России Пути регионов, а «Оренбург» завершил свое выступление на турнире.