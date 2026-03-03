Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил мнение, что клубу по силам завоевать два трофея в нынешнем сезоне.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Краснодар» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Перспективы команды весной? Все зависит только от нас. Будем смотреть на себя и свою игру. Выжимать максимум, как это было в прошлом году. Так будет и сейчас.

Защитить титул всегда сложнее. А завоевать два трофея реально. Длины скамейки хватит? » — сказал Сперцян «Матч ТВ».

Ранее «Краснодар» в 19-м туре РПЛ дома победил «Ростов» со счетом 2:1.