Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил мнение, что клубу по силам завоевать два трофея в нынешнем сезоне.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Краснодар» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Перспективы команды весной?  Все зависит только от нас.  Будем смотреть на себя и свою игру.  Выжимать максимум, как это было в прошлом году.  Так будет и сейчас.

Защитить титул всегда сложнее.  А завоевать два трофея реально.  Длины скамейки хватит?  » — сказал Сперцян «Матч ТВ».

Ранее «Краснодар» в 19-м туре РПЛ дома победил «Ростов» со счетом 2:1.