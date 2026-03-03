Мадридский «Реал» понес кадровые потери перед матчем 27-го тура Примеры против «Сельты», который состоится 6 марта в Виго.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Во встрече предыдущего тура с «Хетафе» (0:1) защитники Дин Хёйсен и Альваро Каррерас получили по пятой жёлтой карточке в сезоне и теперь пропустят игру из-за дисквалификации.

Ещё одной потерей стал атакующий полузащитник Франко Мастантуоно, который в том же матче был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

В текущем сезоне Хёйсен провёл 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. На счету Каррераса 34 встречи, два гола и два ассиста. Мастантуоно сыграл 26 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.