Центральный полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча может летом перейти в «Манчестер Сити».

Феликс Нмеча globallookpress.com

По данным издания Sky Sport Germany, «горожане» готовы заплатить за 25‑летнего хавбека 50–55 млн евро. При этом «Боруссия» не намерена отпускать своего ключевого футболиста за такую сумму и готовит для него новый контракт.

В этом сезоне Нмеча провёл 37 матчей за «Боруссию», забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 45 млн.