Центральный полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча может летом перейти в «Манчестер Сити».
По данным издания Sky Sport Germany, «горожане» готовы заплатить за 25‑летнего хавбека 50–55 млн евро. При этом «Боруссия» не намерена отпускать своего ключевого футболиста за такую сумму и готовит для него новый контракт.
В этом сезоне Нмеча провёл 37 матчей за «Боруссию», забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 45 млн.