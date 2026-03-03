В команде РПЛ «Крылья Советов» два месяца не выплачивают заработную плату игрокам, тренерам и сотрудникам клуба, информирует телеграм‑канал Sport Baza.

Магомед Адиев — тренер клуба globallookpress.com

Как сообщает источник, в этом году без денег остались не только игроки и тренеры клуба, но и обслуживающий персонал, в том числе сотрудники базы.

Основной причиной является то, что до «Крыльев Советов» так и не дошли бюджетные субсидии. Последнее перечисление было в январе в виде аванса.

10 февраля РФС снял запрет на трансферы с «Крыльев Советов» после погашения долга перед компанией «РТ-капитал». Самарцы выплатили почти 1,1 млрд рублей.

После 19 туров «Крылья Советов» идут в зоне стыков с 17 очками. В последней игре самарцы потерпели разгромное поражение от московского «Динамо» (0:4).