Экс‑наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп может оставить свою должность в концерне «Ред Булл», сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

Юрген Клопп globallookpress.com

По данным источника, в «Ред Булл» недовольны многими решениями немецкого специалиста и рассматривают возможность расторжения контракта с ним.

Одним из претендентов на должность координатора спортивных проектов концерна является нынешний главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер., который уже объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Напомним, что 58‑летний Клопп получил эту работу в январе 2025 года.