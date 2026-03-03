Александр Маньяков, представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о том, какие команды интересуются его клиентом.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Наверное, в своих оценках по поводу Матвея я буду субъективен, но опять же, сейчас был турнир в Абу‑Даби. Там было очень много специалистов, много агентов из разных стран. И все в один голос говорили о том, что ЦСКА с Кисляком и без него — это две разные команды. Сейчас это системообразующий футболист ЦСКА.

Недавно у меня была встреча с Романом Юрьевичем Бабаевым. Потому подробно говорить про интерес я ничего не буду. Но он есть, из топ‑5 лиг. Это топовые европейские клубы. Однако надо с уважением относиться к ЦСКА. У Матвея действующий контракт, у ЦСКА есть задачи. Потому подробно говорить об этом, когда у команды впереди 12 важнейших игр, будет некорректно с моей стороны. Просто по отношению к клубу. Летом мы все узнаем.

В ЦСКА в курсе, какие команды проявляют интерес. Потому что у нас такая договоренность. ЦСКА по отношению к Матвею и ко мне проявлял большое уважение. Это очень важно. Клуб показывал свою любовь к своему воспитаннику», — сказал Маньяков «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кисляк сыграл 28 матчей в составе армейцев, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Соглашение ЦСКА с игроком истекает летом 2029 года.