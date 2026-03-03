Крайний защитник грозненского «Ахмата» Даниил Хлусевич объяснил причину своего ухода из московского «Спартака».

Даниил Хлусевич globallookpress.com

«У меня была возможность спокойно остаться в "Спартаке", я разговаривал с главным тренером. Но у меня главная задача — играть, и для меня это важно. У меня не тот возраст, чтобы сидеть на замене, поэтому такой был выбор. Посмотрим, может еще и вернусь в "Спартак". We will see, как говорится», — сказал Хлусевич «Матч ТВ».

25-летний игрок в феврале на правах аренды перебрался в «Ахмат» из стана красно-белых.