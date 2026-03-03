Сегодня, 3 марта, «Интер» проведёт первую полуфинальную игру Кубка Италии против «Комо». Ответная встреча состоится 22 апреля.

Кристиан Киву globallookpress.com

Если «нерадзурри» выиграют Серию А и Кубок Италии, они заработают 23 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае завоевания скудетто «Интеру» достанется 16 млн евро. Сейчас команда Кристиана Киву с большим отрывом лидирует в чемпионате Италии.

За победу в Кубке Италии полагается ещё 7,2 млн евро.

До сих пор дубль (скудетто + Кубок) «Интер» оформлял дважды: в сезоне 2005/06 при Роберто Манчини и в сезоне 2009/10 при Жозе Моуринью (Киву тогда был игроком).

При этом в сезоне 2005/06 чемпионский титул достался «Интеру» из‑за скандала «Кальчополи», в результате которого «Ювентус» лишился скудетто.