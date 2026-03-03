Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«В недавнем матче чемпионата к "Зениту" была масса вопросов по игре. Они не могли взломать "Балтику", казалось, что они вообще не знали, как против нее играть. По-хорошему, балтийцы даже должны были выиграть. Уверен, что у "Зенита" также будут серьезные проблемы в игре. Многое будет зависеть в том числе от составов команд на этот матч. Кубок тем и хорош, что лидеры могут выйти вторым составом, а аутсайдеры за счет этого могут сотворить сенсацию. Однако думаю, что "Зенит" не может позволить себе вылет из кубка на столь ранней стадии. Вижу здесь минимальную победу питерцев», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится в Калининграде сегодня, 3 марта. Начало встречи — в 20:00 по Москве.