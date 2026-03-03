Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах своего бывшего клуба выиграть Кубок России в этом году.

Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Шансы небольшие, но тем и хорош Кубок, что он непредсказуем.  И любой может выиграть в очном противостоянии.  Претенденты и "Зенит", и "Краснодар", и даже "Спартак".  Да и "Локомотив" тоже кубковая команда.  Поэтому все могут побороться за него.  А там уже многое зависит от того, в каком состоянии команда будет находиться в момент игры.  Если в хорошем, то может даже выиграть Кубок», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

В первой полуфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России «Динамо» сразится со «Спартаком».  Игра пройдет 5 марта в 20:45 (мск).