«Борнмут» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
За весь матч «вишни» нанесли 2 удара в створ ворот и подали 4 угловых. «Брентфорд» получил одно предупреждение и дважды угрожал воротам соперника.
Результат матча
БорнмутБорнмут0:0БрентфордБрентфорд
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт, Райан Кристи (Eli Junior Kroupi 74'), Маркус Таверньер, Эванилсон (Энес Унал 80'), Rayan (Амин Адли 74')
Брентфорд: Кивин Келлехер, Рико Генри (Кристоффер Аер 21'), Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара (Кин Льюис-Поттер 87'), Матиас Йенсен, Джордан Хендерсон (Егор Ярмолюк 62'), Игор Тиаго, Кевин Шаде
Жёлтая карточка: Матиас Йенсен 60' (Брентфорд)
После этого матча «Борнмут» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Брентфорд» — на 7-й позиции (44).