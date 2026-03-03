После этого матча «Борнмут» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Брентфорд» — на 7-й позиции (44).

За весь матч «вишни» нанесли 2 удара в створ ворот и подали 4 угловых. «Брентфорд» получил одно предупреждение и дважды угрожал воротам соперника.

«Борнмут» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

2.66

Прогнозы•Сегодня 23:15 «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка «Манчестер Юнайтед» обидит нестабильных «сорок»

Футбол•Сегодня 00:23 «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•Вчера 11:25 Шоу должно продолжаться? Тревожный отсчет до ЧМ-2026

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Главные темы сейчас

Футбол•02/03/2026 16:38 Never Give Up: восемь главных весенних прорывов в истории РПЛ

Футбол•02/03/2026 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Футбол•01/03/2026 14:17 От Почеттино до пропасти: девять причин, почему «Тоттенхэм» свернул не туда

Футбол•28/02/2026 21:34 «Ливерпуль» — «Галатасарай»: Стамбул снова зажжёт

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Выбор читателей

Футбол•26/02/2026 03:55 Проблемный «Реал» добил «Бенфику» на «Бернабеу»: Арбелоа сдал первый еврокубковый экзамен

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•26/02/2026 05:08 «Ювентус» сделал невозможное — и всё равно вылетел: «Галатасарай» разрушил туринское чудо

Самое интересное

Бои•02/01/2026 15:10 Третий пояс UFC, шоу-бои или провал. Что ждет Алекса Перейру в тяжелом весе?

Игры•02/01/2026 12:22 FC 26: лучшие фулбеки под любой бюджет в «Режиме карьеры»

Футбол•01/01/2026 18:35 Утраченное наследие: куда пропали немецкие топ-форварды и почему Вольтемаде — главная надежда Бундестим на ЧМ-2026

Футбол•31/12/2025 08:15 На кофейной гуще. Отставка Семака, трансфер Батракова, Дзюба в сборной и ещё 7 предсказаний на 2026 год