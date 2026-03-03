Лондонский «Арсенал» направил официальное предложение бразильскому клубу «Коринтианс» по трансферу 25-летнего правого защитника Матеузиньо.

Тренер «Арсенала» Микель Артета globallookpress.com

Клуб видит в нём вариант усиления обороны уже в ближайшее трансферное окно, а главный тренер Микель Артета активно настаивает на подписании игрока.

Однако «Коринтианс» занимает твёрдую позицию и не хочет расставаться с одним из ключевых футболистов, учитывая, что контракт Матеузиньо действует до 2028 года.

В текущем сезоне Матеузиньо провёл 13 матчей и забил один гол. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет примерно 6 млн евро.