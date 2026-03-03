Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может быть уволен ещё в этом сезоне, сообщает издание The Athletic.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По данным источника, несколько неудачных матчей серьёзно подорвали доверие к 43‑летнему специалисту со стороны игроков: они не понимают некоторые его решения.

После назначения Арбелоа игроки были воодушевлены, но сейчас эйфория сошла на нет. В 26‑м туре Примеры «Реал» уступил дома «Хетафе» (0:1) и уже на 4 очка отстаёт от «Барселоны». Ранее команда потерпела гостевое поражение от «Осасуны» (1:2).

6 марта «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой» в рамках 27‑го тура.