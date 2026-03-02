Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о поражении московского клуба в матче против «Ахмата» (0:1).

«Удивился ли? Да, сильно удивился. Считал, что ЦСКА сейчас как никогда готов. В составе такие изменения произошли. Удивительно, сколько было проникающих передач у ворот ЦСКА, Акинфеев подвиги совершал, как обычно. Сильно удивился, что армейцы не сыграли на своем уровне, теперь они дают шанс остальным претендентам на золото.

То, что матч с "Ахматом" будет сложной и трудной игрой, было понятно. Но у "Ахмата" был не один эпизод, когда они могли забивать. Большое преимущество "Ахмата" в матче с ЦСКА удивило. А так, Черчесов с "Ахматом" всегда готовы с любой командой преподнести сюрприз», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что после этого матча ЦСКА продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице РПЛ.