Экс‑футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на свист болельщиков «Динамо» в адрес бывшего наставника команды Валерия Карпина.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Я возвращаюсь к тому, что сказал в первый день, когда его назначали. Это нельзя было делать! Сейчас уже бессмысленно говорить, что и как, очки уже не вернешь. Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Нормальная реакция болельщиков, так всегда было и будет. За свою футбольную и нефутбольную жизнь каких только людей я не видел и не слышал», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, но ушел из команды уже в ноябре. Сейчас москвичей возглавляет Ролан Гусев.