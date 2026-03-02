Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированных футболистах команды.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Левандовский?  Нам нужно справиться с его отсутствием.  Это была досадная ситуация, он столкнулся плечом с соперником в матче с "Вильярреалом".

Отсутствие нескольких игроков — Гави, Кристенсена, Де Йонга — очень важно, но команда хорошо справляется с этим.  Это возможности для других продемонстрировать свои способности», — приводит слова Флика Marca.

Отметим, что все эти футболисты не помогут команде в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико».  В первой игре каталонцы уступили мадридцам со счетом 0:4.