Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированных футболистах команды.

«Левандовский? Нам нужно справиться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он столкнулся плечом с соперником в матче с "Вильярреалом".

Отсутствие нескольких игроков — Гави, Кристенсена, Де Йонга — очень важно, но команда хорошо справляется с этим. Это возможности для других продемонстрировать свои способности», — приводит слова Флика Marca.

Отметим, что все эти футболисты не помогут команде в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В первой игре каталонцы уступили мадридцам со счетом 0:4.