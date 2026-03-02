Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны», поделился своими мыслями перед ответным матчем в полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Думаю, все понимают, что мы отстаем на четыре гола и хотим сделать невозможное возможным.  Мы не собираемся сдаваться и должны верить в себя.  Для меня важно, чтобы любой желающий мог нас поддержать.  Связь с болельщиками очень важна.  Она должна сработать», — приводит слова Флика Marca.

Первый полуфинальный матч завершился уверенной победой «Атлетико» со счетом 4:0.  «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании, победив в финале прошлого сезона мадридский «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2.