Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны», поделился своими мыслями перед ответным матчем в полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».

«Думаю, все понимают, что мы отстаем на четыре гола и хотим сделать невозможное возможным. Мы не собираемся сдаваться и должны верить в себя. Для меня важно, чтобы любой желающий мог нас поддержать. Связь с болельщиками очень важна. Она должна сработать», — приводит слова Флика Marca.

Первый полуфинальный матч завершился уверенной победой «Атлетико» со счетом 4:0. «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании, победив в финале прошлого сезона мадридский «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2.