После назначения Альваро Арбелоа на пост главного тренера «Реала» крайний нападающий клуба Винисиус Жуниор снова стал ключевым игроком команды.  Об этом сообщает AS.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

Переговоры агентов футболиста с «Реалом» о продлении контракта продолжаются без задержек.  Обе стороны уверены в необходимости продления соглашения, которое истекает летом 2027 года.

Даже те, кто ранее скептически относился к будущему Винисиуса в команде, теперь признают его высокий уровень игры в последних матчах.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.  В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач.