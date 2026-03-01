После назначения Альваро Арбелоа на пост главного тренера «Реала» крайний нападающий клуба Винисиус Жуниор снова стал ключевым игроком команды. Об этом сообщает AS.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Переговоры агентов футболиста с «Реалом» о продлении контракта продолжаются без задержек. Обе стороны уверены в необходимости продления соглашения, которое истекает летом 2027 года.

Даже те, кто ранее скептически относился к будущему Винисиуса в команде, теперь признают его высокий уровень игры в последних матчах.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач.