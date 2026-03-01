В 26-м туре испанской Примеры «Валенсия» у себя дома с минимальным счетом переиграла «Осасуну» со счетом 1:0.
Автором единственного гола в этой встрече стал бельгийский вингер Ларжи Рамазани, отличившийся с 11-метрового на 67-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:0ОсасунаПамплона
1:0 Ларджи Рамазани 67' пен.
Валенсия: Столе Димитриевски, Тьерри Корреа, Унай Нуньес, Эрай Джёмерт, Хосе Луис Гайя (Сесар Таррега 77'), Родригес Гидо, Филип Угринич (Хесус Васкес Алькальде 77'), Ларджи Рамазани (Уго Дуро 90'), Луис Риоха (Арно Данжума 56'), Хави Герра, Садик Умар (Диего Лопес 90')
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо (Мойсес Гомес 81'), Алехандро Катена, Валентен Розье, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 75'), Лукас Торро (Энрике Барха 81'), Хон Монкайола (Асьер Осамбела 90'), Анте Будимир, Рауль Моро (Хуан Крус 81'), Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Хосе Луис Гайя 30', Эрай Джёмерт 58' — Валентен Розье 21', Серхио Эррера 65', Мойсес Гомес 84'
В 27-м туре «Валенсия» сыграет дома с «Алавесом», а «Осасуна» примет «Мальорку».