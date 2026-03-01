В 27-м туре «Валенсия» сыграет дома с «Алавесом», а «Осасуна» примет «Мальорку».

Автором единственного гола в этой встрече стал бельгийский вингер Ларжи Рамазани, отличившийся с 11-метрового на 67-й минуте.

В 26-м туре испанской Примеры «Валенсия» у себя дома с минимальным счетом переиграла «Осасуну» со счетом 1:0.

