Руководство «Ливерпуля» рассматривает полузащитника Доминика Собослаи как потенциального долгосрочного преемника 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха в качестве ключевого игрока команды.  Об этом сообщил аккаунт The Touchline.

Доминик Собослаи
Доминик Собослаи globallookpress.com

По данным источника, мерсисайдцы намерены строить состав вокруг 25-летнего венгерского футболиста.  В текущем сезоне «Ливерпуль» высоко оценил мастерство и лидерские качества Собослаи.

В текущем сезоне Доминик сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав восемь результативных передач.  Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.