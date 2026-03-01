Руководство «Ливерпуля» рассматривает полузащитника Доминика Собослаи как потенциального долгосрочного преемника 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха в качестве ключевого игрока команды. Об этом сообщил аккаунт The Touchline.
По данным источника, мерсисайдцы намерены строить состав вокруг 25-летнего венгерского футболиста. В текущем сезоне «Ливерпуль» высоко оценил мастерство и лидерские качества Собослаи.
В текущем сезоне Доминик сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.