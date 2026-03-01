В 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Фейхой» на выезде со счетом 3:1. Встреча завершилась успешно для гостей, которые смогли завоевать три очка.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в старте на поединок. Однако на 81-й минуте ему пришлось покинуть поле из-за травмы правой ноги. Кроме того, португалец не смог реализовать пенальти, его удар не попал в створ ворот.

Несмотря на эти трудности, команда смогла добиться положительного результата и одержать победу. В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Васлом» на выезде 4 марта. Участие Роналду в этом матче пока остается под вопросом.