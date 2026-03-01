В 26-м туре испанской Ла Лиги «Бетис» и «Севилья» сойдутся в дерби. Команды сыграют 1 марта, старт поединка в 20:30 мск.

«Бетис» не проигрывает уже 4 матча подряд, причем в трех из них «бело-зеленые» имели успех. Они победили «Атлетико», «Мальорку» и «Валенсию». Развить успех не удалось. На пути встал «Райо Вальекано», с которым хозяева сыграли вничью 1:1. В любом случае «Бетис» закрепился на 5-й строчке и в ближайшее время ее никому не отдаст.

«Севилья» имеет успехи в сохранении прописки. Она набрала 29 очков после победы над «Хетафе» (1:0). До этого андалусийцы сыграли вничью с «Жироной» и «Алавесом». Сейчас «Севилья» имеет 5 очков отрыва от зоны вылета. Удастся ли ей улучшить результат?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров: 1.75 на победу «Бетиса», 3.85 на ничью, 4.87 на победу «Севильи».

Прогноз ИИ: «Бетис» выиграет с минимальны счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

