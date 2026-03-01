Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о победе в матче с ЦСКА(1:0).

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Эмоции положительные, в таких матчах и растет команда. Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника. Мы были близки ко второму мячу. Главное, что не пропустили и отыграли "на ноль". Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте. ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.