Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о победе в матче с ЦСКА(1:0).

Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Эмоции положительные, в таких матчах и растет команда.  Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника.  Мы были близки ко второму мячу.  Главное, что не пропустили и отыграли "на ноль".  Эта важная победа для нас.  Мы можем выиграть у любой команды», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте.  ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.