Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал о тяжести травмы нападающего команды Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

Напомним, что во время матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фейха» и «Аль-Насром» (1:3) португалец получил повреждение и был заменен на 81-й минуте.

«Он почувствовал мышечную боль. После того как мы забили второй гол, я не хотел рисковать и заменил его. Медицинский отдел, конечно, оценит его состояние, но он почувствовал лишь мышечную усталость. Моя работа как тренера заключается в том, чтобы точно понимать детали игры и делать правильные замены в нужное время. Но для этого также необходимы игроки, способные решить исход игры и внести свой вклад», — приводит слова Жезуша A Bola.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи.