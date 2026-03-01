Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о поражении своей команды в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

Рис Джеймс — защитник «Челси» globallookpress.com

«Обидно уходить с пустыми руками. При счете 1:1 у нас был полумомент, чтобы сделать 2:1, их вратарь совершил хороший сэйв, затем они заработали стандарт и сумели забить.

Стандартные положения? Таков футбол в 2026 году — наверное, 90% голов забивается после стандартов.»Арсенал« — одна из лучших команд в мире по игре на стандартах.

Их очень трудно остановить, сегодня они забили дважды. Обидно. Мы тоже забили один мяч, был еще один шанс, но сегодня был не наш день.

Удаления "Челси"? Мы уже обсуждали это, тема поднималась не раз. Каждый раз это разные игроки, не один и тот же футболист. Внутри команды нам нужно все проанализировать и продолжать прибавлять. Это проблема: мы играем в самой сильной лиге мира, и даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером против одиннадцати — еще сложнее, независимо от того, против кого ты выходишь.

У меня нет сомнений ни в команде, ни в тренерском штабе. Сегодня все сложилось не в нашу пользу, но нам нужно собраться и двигаться дальше», — сказал Джеймс BBC.

После этого матча «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке «синие» сыграют против «Астон Виллы» 4-го марта.