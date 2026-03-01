«ПСЖ» в гостях обыграл «Гавр» в рамках 24-го тура Лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Брэдли Барколя на 37-й минуте встречи. Дезире Дуэ мог удвоить преимущество гостей, но не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел весь матч в основном составе и оформил пятый «сухарь» в сезоне
Результат матча
ГаврГавр0:1ПСЖПариж
0:1 Брэдли Баркола 37'
Гавр: Мори Дио, Штефан Загаду, Аюму Сэко, Готье Льорис, Тимоте Пембеле (Фоде Дукуре 61'), Янис Зуаи, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль, Исса Сумаре
ПСЖ: Педро Фернандес (Дезире Дуэ 61'), Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ли Кан Ин (Нуну Мендеш 61')
Жёлтая карточка: Тимоте Пембеле 31' (Гавр)
«ПСЖ» продолжает возглавлять Лигу 1, набрав 57 очков. «Гавр» (26) — тринадцатый в турнирной таблице.