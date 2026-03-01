«ПСЖ» в гостях обыграл «Гавр» в рамках 24-го тура Лиги 1 — 1:0.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Брэдли Барколя на 37-й минуте встречи. Дезире Дуэ мог удвоить преимущество гостей, но не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел весь матч в основном составе и оформил пятый «сухарь» в сезоне

Результат матча Гавр Гавр 0:1 ПСЖ Париж 0:1 Брэдли Баркола 37' Гавр: Мори Дио, Штефан Загаду, Аюму Сэко, Готье Льорис, Тимоте Пембеле ( Фоде Дукуре 61' ), Янис Зуаи, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль, Исса Сумаре ПСЖ: Педро Фернандес ( Дезире Дуэ 61' ), Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ли Кан Ин ( Нуну Мендеш 61' ) Жёлтая карточка: Тимоте Пембеле 31' (Гавр)

Статистика матча 1 Удары в створ 5 0 Удары мимо 7 30 Владение мячом 70 1 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 9 Фолы 6

«ПСЖ» продолжает возглавлять Лигу 1, набрав 57 очков. «Гавр» (26) — тринадцатый в турнирной таблице.