«ПСЖ» в гостях обыграл «Гавр» в рамках 24-го тура Лиги 1 — 1:0.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Брэдли Барколя на 37-й минуте встречи. Дезире Дуэ мог удвоить преимущество гостей, но не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел весь матч в основном составе и оформил пятый «сухарь» в сезоне

Результат матча

ГаврГаврГавр0:1ПСЖПСЖПариж
0:1 Брэдли Баркола 37'
Гавр:  Мори Дио,  Штефан Загаду,  Аюму Сэко,  Готье Льорис,  Тимоте Пембеле (Фоде Дукуре 61'),  Янис Зуаи,  Люка Гурна-Дуат,  Симон Эбоног,  Рассул Ндиайе,  Софьян Буфаль,  Исса Сумаре
ПСЖ:  Педро Фернандес (Дезире Дуэ 61'),  Матвей Сафонов,  Лукас Эрнандес,  Вильян Пачо,  Илья Забарный,  Ашраф Хакими,  Хвича Кварацхелия,  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола,  Ли Кан Ин (Нуну Мендеш 61')
Жёлтая карточка:  Тимоте Пембеле 31' (Гавр)

«ПСЖ» продолжает возглавлять Лигу 1, набрав 57 очков.  «Гавр» (26) — тринадцатый в турнирной таблице.