Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о поражении в матче против «Манчестер Юнайтед»(1:2).

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Решающим моментом стало то, что при счете 1:0 в нашу пользу мы пропустили после пенальти, а затем остались в меньшинстве. Нарушение было за пределами штрафной, и фол должен фиксироваться там, где он начинается, а не там, где заканчивается.

Матеус Кунья сыграл очень хитро. Мы сделали все возможное, чтобы сравнять счет, и четыре-пять раз оказывались в хороших позициях», — цитирует Гласнера ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (35) — 14-й.