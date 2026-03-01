Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итог матча против «Ахмата» (0:1).

Фабио Челестини globallookpress.com

«Знали, что будет сложный матч. Нам не хватило эффективности на последних 30 метрах как в собственной штрафной, так и в штрафной соперника. Не хватило агрессивности, уверенности и решимости, нужно было выкладываться на 110%, чтобы победить. Соперник был намного агрессивнее. А нам было немного трудно адаптироваться к этому полю», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте. ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.