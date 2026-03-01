После этого матча «Севилья» занимает 11-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. «Бетис» — на 5-й позиции (43 балла).

У гостей отличились Алексис Санчес на 62-й минуте и Исаак Ромеро на 85-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Антони на 16-й минуте и Альваро Фидальго на 37-й минуте.

«Бетис» и «Севилья» поделили очки (2:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

