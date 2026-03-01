«Бетис» и «Севилья» поделили очки (2:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Антони на 16-й минуте и Альваро Фидальго на 37-й минуте.
У гостей отличились Алексис Санчес на 62-й минуте и Исаак Ромеро на 85-й минуте.
Результат матча
1:0 Антони 16' 2:0 Альваро Фидальго 37' 2:1 Алексис Санчес 62' 2:2 Исаак Ромеро 85'
Бетис: Альваро Вальес, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс, Марк Рока, Альваро Фидальго (Серхи Альтмира 70'), Айтор Руйбаль, Антони, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 70'), Абде Эззальзули
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес, Габриэль Суасо (Oso 46'), Кике Салас, Сесар Аспиликуэта (Аднан Янузай 74'), Хосе Анхель Кармона (Чидера Эджук 46'), Джибриль Соу (Батиста Менди 90'), Люсьен Агум, Неманья Гудель, Акор Адамс, Алексис Санчес (Исаак Ромеро 70')
Жёлтые карточки: Антони 24', Диего Льоренте 75', Натан 82' — Габриэль Суасо 11', Исаак Ромеро 85', Хуанлу Санчес 90'
После этого матча «Севилья» занимает 11-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. «Бетис» — на 5-й позиции (43 балла).