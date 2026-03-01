Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвёл итоги победного матча своего клуба в рамках 27‑го тура итальянской Серии А против «Кремонезе» (2:0).

Макс Аллегри globallookpress.com

«Против "Кремонезе" трудно играть. В первом тайме они поддерживали очень высокий темп, нам было сложно контролировать мяч. Эступиньян вышел на замену и здорово сыграл — это доказательство того, что у меня выдающаяся команда.

Победа была важна, чтобы компенсировать поражение от "Пармы", приблизиться к нашей конечной цели и помочь нам в подготовке к дерби с "Интером". Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к потрясающему матчу», — сказал Аллегри Football Italia.

Оба своих мяча «Милан» забил на исходе встречи. Сначала отличился Павлович (90‑я минута), а затем Леао (90+4-я минута).

После этой игры у «россонери» стало 57 очков, они занимают 2‑е место в таблице Серии А. Лидером остаётся «Интер» (67 очков).