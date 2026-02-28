Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Алексей Батраков (ФК «Локомотив») globallookpress.com

«Труднейший матч, в котором "Локомотив" проявил характер. Прекрасно бились. Это говорит о том, что есть командный дух и желание побороться за медали. Я их могу только поздравить с этим. Но такой пенальти, который был в ворота "Локомотива", просто нельзя ставить. Там ничего близкого к одиннадцатиметровому не было.

В целом могу сказать по увиденным матчам, что команды готовы к весенней части сезона. Очень хорошо смотрелся матч "Краснодара" с "Ростовом". И "Ростов" там выглядел просто великолепно», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 40 очками занимает третье место в РПЛ.