«Монако» на своем поле обыграл «Анже» в рамках 24-го тура Лиги 1 — 2:0.

Фоларин Балоган открыл счет на 57-й минуте встречи, Симон Адингра пять минут спустя удвоил преимущество хозяев.

Россиянин Александр Головин провел весь матч на поле и отдал голевую передачу на Адингру.

Результат матча

Монако Монако 2:0 Анже Анже

1:0 Фоларин Балогун 57' 2:0 Саймон Адингра 62'

Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Ваут Фас, Джордан Тезе, Каю Энрике ( Саймон Адингра 46' ), Денис Закария, Аладжи Бамба ( Кристиан Мависса 67' ), Александр Головин, Ламин Камара, Ансумане Фати ( Парис Бруннер 73' ), Фоларин Балогун ( Мика Биерет 72' )

Анже: Умар Пона, Флоран Анен, Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон ( Пьеррик Капелле 69' ), Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Годюэн Койялипу ( Harouna Djibirin 70' ), Питер Проспер, Усман Камара

Жёлтые карточки: Умар Пона 45' (Анже), Яссин Белькдим 56' (Анже)