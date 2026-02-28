«Монако» на своем поле обыграл «Анже» в рамках 24-го тура Лиги 1 — 2:0.
Фоларин Балоган открыл счет на 57-й минуте встречи, Симон Адингра пять минут спустя удвоил преимущество хозяев.
Россиянин Александр Головин провел весь матч на поле и отдал голевую передачу на Адингру.
Результат матча
МонакоМонако2:0АнжеАнже
1:0 Фоларин Балогун 57' 2:0 Саймон Адингра 62'
Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Ваут Фас, Джордан Тезе, Каю Энрике (Саймон Адингра 46'), Денис Закария, Аладжи Бамба (Кристиан Мависса 67'), Александр Головин, Ламин Камара, Ансумане Фати (Парис Бруннер 73'), Фоларин Балогун (Мика Биерет 72')
Анже: Умар Пона, Флоран Анен, Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон (Пьеррик Капелле 69'), Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Годюэн Койялипу (Harouna Djibirin 70'), Питер Проспер, Усман Камара
Жёлтые карточки: Умар Пона 45' (Анже), Яссин Белькдим 56' (Анже)
«Монако» с 37 очками поднялся на 7-е место в Лиге 1. «Анже» с 29 баллами остался на 12-й строчке.