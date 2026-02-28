Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча против «Боруссии»(3:2).

Венсан Компани globallookpress.com

«Это отличная реклама Бундеслиги. Импульс, интенсивность, голы, 80 тысяч зрителей на трибунах — это было великолепно.»Боруссия« старалась давить, но мы не отсиживались, не терпели давление, а создавали свои моменты. Обе команды стремились атаковать», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в Бундеслиге. Дортмундцы с 52 баллами остались на второй строчке в турнирной таблице.