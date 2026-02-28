Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Вильярреала» (4:1).

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Для нас было важно сыграть на таком уровне.  Мы нуждались в уверенности.  В первом тайме мы могли забить еще один-два гола.  Я очень доволен результатом и игрой.  Все выложились на полную, мне это понравилось.

У нас было много моментов в предыдущих матчах.  Помню игру против "Сосьедада" — невероятно, сколько моментов у нас было и сколько мы упустили.  Сегодня нам нужны были эти три гола, чтобы вернуть уверенность.

Было очень важно контролировать игру без мяча.  Когда мы теряли мяч, мы оставляли очень мало пространства и прессинговали, что тоже очень важно», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании с 64 очками.  «Вильярреал» с 51 очком занимает третью строчку.