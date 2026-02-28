В матче 24-го тура Бундеслиги Германии «Байер» примет «Майнц» на стадионе «Бай Арена». Встреча начнется в 17:30 мск.
«Байер» в хорошем расположении духа несмотря на поражение в прошлом туре от «Униона» (0:1). Клуб прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Фармацевты» прошли «Олимпиакос», выиграв 2:0 по сумме двух матчей. В таблице Бундеслиги хозяева идут шестыми с 39 баллами на счету. Они при любом раскладе смогут остаться в еврокубковой зоне после этого тура.
«Карнавальщики» не смогли победить в последних двух турах. Они проиграли дортмундской «Боруссии» с крупным результатом 0:4, после чего разошлись ничью 1:1 с «Гамбургом». До этого команда имела успех, выиграв 3 матча подряд. Благодаря этому «Майнц» на время дистанцировался от зоны вылета, однако сейчас разрыв составляет всего 3 пункта.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.
- Букмекеры предлагают1.75 на «Байер», 4.07 на ничью, 4.51 на «Майнц».
- Искусственный интеллект спрогнозировал, что будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.