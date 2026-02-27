Петербургский «Зенит» по итогам минувшего года вошёл в число лучших клубов Европы по доходам, информирует пресс‑служба УЕФА

Сергей Семак globallookpress.com

Как следует из финансового отчёта УЕФА, «Зенит» отчитался о доходах в размере 275 миллионов евро, что стало рекордным показателем для петербуржцев. В общем европейском рейтинге «Зенит» занял 24-е место.

Почётное первое место там занимает «Реал» — 1,184 миллиарда евро. На втором месте — «Барселона» (989 млн), на третьей строчке — мюнхенская «Бавария» (861 млн).

Сегодня, 27 февраля, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в 19‑м туре РПЛ. Начало встречи — 19:30 (мск). Сейчас команда занимает второе место в чемпионате России с 39 очками.