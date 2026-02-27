Появились стартовые составы на первую игру 19-го тура после возобновления чемпионата России.

Джон Дуран fc-zenit.ru

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Игра начнется в 19:30 (мск) и пройдет на стадионе «Газпром Арена». Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 39 очками. «Балтика» (35) — пятая.