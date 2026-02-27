Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев оценил игру своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Фрагмент матча «Зенит» — «Балтика» t.me/fc_baltika

«Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича (Семака, главного тренера "Зенита") день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе.

Насколько отмененный гол повлиял на команду? Сказать, что не повлиял, не могу. На результат повлиял», — сказал Нагайцев «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы вновь сыграют против «Зенита» 3-го марта в Кубке России.