«Леванте» и «Алавес» встретятся в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится в Валенсии 27 февраля в 23:00 мск.
У «Леванте» за плечами тяжелая серия поражений. Команда проиграла 4 последних матча в турнире, уступив «Барселоне», «Атлетику», «Вильярреалу» и «Валенсии». После этого клуб имеет 18 очков и занимает 19-е место в зоне вылета.
«Алавес» проиграл только в одном из пяти туров чемпионата. Гости потерпели поражение от «Хетафе». После этого команда добилась ничьи с «Севильей» и «Жироной». Таким образом, «Алавес» не выигрывает уже 3 тура. В прошлый раз он сумел победить «Леванте» 2:1. Сможет ли он снова выиграть?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.
- Коэффициенты букмекеров: 2.75 на победу «Леванте», 3.17 на ничью, 2.80 на победу «Алавеса».
- Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.
Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.
Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.