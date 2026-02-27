«Леванте» и «Алавес» встретятся в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится в Валенсии 27 февраля в 23:00 мск.

У «Леванте» за плечами тяжелая серия поражений. Команда проиграла 4 последних матча в турнире, уступив «Барселоне», «Атлетику», «Вильярреалу» и «Валенсии». После этого клуб имеет 18 очков и занимает 19-е место в зоне вылета.

«Алавес» проиграл только в одном из пяти туров чемпионата. Гости потерпели поражение от «Хетафе». После этого команда добилась ничьи с «Севильей» и «Жироной». Таким образом, «Алавес» не выигрывает уже 3 тура. В прошлый раз он сумел победить «Леванте» 2:1. Сможет ли он снова выиграть?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров: 2.75 на победу «Леванте», 3.17 на ничью, 2.80 на победу «Алавеса».

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.