В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Болонья» в родных стенах победила «Бранн» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Жоау Мариу на 56-й минуте.
Результат матча
БолоньяБолонья1:0БраннБерген
1:0 Жоау Мариу 56'
Болонья: Лукаш Скорупски, Надир Цортеа, Мартин Витик (Николо Казале 61'), Джон Лукуми, Жоау Мариу, Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер (Йенс Одгор 73'), Никола Моро (Симон Зом 78'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 61'), Сантьяго Кастро (Бенхамин Домингес 78'), Джонатан Роу
Бранн: Матиас Дюнгеланд, Нана Кваме Боаки, Дензел де Руве, Ульрик Матисен (Markus Haaland 73'), Феликс Хорн Мюре, Якоб Сёренсен, Ноа Хольм (Ветле Вингер 85'), Jon Dagur THorsteinsson (Rasmus Holten 73'), Kristall Mani Ingason (Торе Педерсен 60'), Joachim Soltvedt (Бор Финне 85'), Fredrik Knudsen
Жёлтые карточки: Мартин Витик 28', Федерико Бернардески 41', Риккардо Орсолини 80' — Rasmus Holten 78'
Красная карточка: Якоб Сёренсен 37' (Бранн)
«Болонья» выиграла по сумме двух матчей 2:0 и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Ее следующий соперник станет известен позже.