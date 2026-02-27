В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Болонья» в родных стенах победила «Бранн» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Жоау Мариу на 56-й минуте.

Результат матча

Болонья Болонья 1:0 Бранн Берген

1:0 Жоау Мариу 56'

Болонья: Лукаш Скорупски, Надир Цортеа, Мартин Витик ( Николо Казале 61' ), Джон Лукуми, Жоау Мариу, Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер ( Йенс Одгор 73' ), Никола Моро ( Симон Зом 78' ), Федерико Бернардески ( Риккардо Орсолини 61' ), Сантьяго Кастро ( Бенхамин Домингес 78' ), Джонатан Роу

Бранн: Матиас Дюнгеланд, Нана Кваме Боаки, Дензел де Руве, Ульрик Матисен ( Markus Haaland 73' ), Феликс Хорн Мюре, Якоб Сёренсен, Ноа Хольм ( Ветле Вингер 85' ), Jon Dagur THorsteinsson ( Rasmus Holten 73' ), Kristall Mani Ingason ( Торе Педерсен 60' ), Joachim Soltvedt ( Бор Финне 85' ), Fredrik Knudsen

Жёлтые карточки: Мартин Витик 28', Федерико Бернардески 41', Риккардо Орсолини 80' — Rasmus Holten 78'

Красная карточка: Якоб Сёренсен 37' (Бранн)