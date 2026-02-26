В четверг, 26 февраля, «Болонья» примет «Бранн» в рамках 2-го стыкового матча Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

«Болонья» — «Бранн» globallookpress.com

32' Позиционная атака «Бранна» не привела к угрозе ворот «Болоньи».

29' Удар головой Кнудсена из пределов штрафной «Болоньи», мяч мимо ворот пролетел.

28' Желтая карточка показана Мартину Витику, за срыв атаки «Бранна».

27' Затяжная позиционная атака «Болоньи».

25' Прострел Бернардески вдоль ворот «Бранна», но партнёров на пути полёта мяча не оказалось.

24' Поочерёдно команды владеют мячом, проводя позиционные атаки.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 46 Владение мячом 54 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 7 Фолы 1

22' Бернардески совершил подачу в штрафную «Бранна», на выходе поймал мяч вратарь гостей Дюнгеланн.

22' Позиционная атака «Болоньи».

19' Ноа-Жан Хольм вывалился один на один с вратарем «Болоньи», но качественно перекинуть мяч через Скорупски не сумел, полузащитник хозяев Ремо Фройлер успел выбить мяч с ленточки собственных ворот.

16' Мартин Витик подставлял ногу под прострел в штрафную «Бранна», мяч мимо ворот гостей полетел.

15' Джонатан Роу пробил с края штрафной «Бранна», мяч зацепив ноги защитника гостей пролетел мимо ближнего угла ворот.

15' С мячом футболисты «Болоньи», контролируют они его в середине поля.

13' В среднем темпе развивается игра.

11' Позиционная атака «Бранна» противостоит позиционной обороне «Болоньи».

09' Завязывается борьба за инициативу в середине поля, в игре много единоборств.

07' Подача со штрафного к воротам «Болоньи», отбились хозяева.

Спасение Лукаша Скорупски globallookpress.com

06' Угловой «Банна», с близкого расстояния из пределов штрафной «Болоньи» бил Торстейнссон, успел сложиться вратарь хозяев Лукаш Скорупски и мяч поймать.

05' В спокойном ключе начинается матч, «Болонья» больше владеет мячом, игроки «Бранна» действуют от обороны.

03' Подача с углового «Болоньи» к воротам «Бранна», отбились гости.

02' Завладела «Болонья» мячом и заработала угловой.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Болоньи».

До матча

22:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе « Ренато Далль'Ара» в Болонье, вмещающем 39 279 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Бенуа Бастьен из Франции.

Стартовые составы команд

«Болонья»: Скорупски, Лукуми, Цортеа, Витик, Мариу, Моро, Фройлер, Фергюсон, Роу, Бернардески, Кастро.

«Бранн»: Дюнгеланн, Де Руве, Кнудсен, Боакье, Солтведт, Ингасон, Сёренсен, Мюре, Матисен, Хольм, Торстейнссон.

«Болонья»

«Борзые» в своем чемпионате сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы. При этом «Болонья» на 9 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Борзые» одолели «Удинезе» (1:0). До того команда нанесла поражение «Бранну» (1:0). Да и поединок с «Торино» принес три очка в копилку (2:1). В пяти своих последних матчах «Болонья» добыла 3 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Борзые» нынче выглядят достаточно монолитно. Команда победила 3 раза кряду. Причем «Болонья» традиционно удачно противостоит «Бранну». В двух очных поединках команда победила один раз при одном паритете.

«Бранн»

«Красные» еще не стартовали в своем чемпионате. Команда довольно активно проводит контрольные поединки. Причем «Бранн» в домашней встрече уступил «Болонье». Норвежцы пропустили единственный мяч в самом начале поединка. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть «Сотру» (2:2). До того команда была бита «Болоньей» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла разгромное поражение «Одду» (6:1). При этом «Бранн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

«Красные» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда не может победить 2 матча кряду. При этом «Бранн» в Лиге Европы среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот забила команда лишь 9 мячей в 8 поединках основного раунда второго по рангу клубного турнира Старого Света. Уступив в первом матче, норвежцам срочно нужно рисковать. Тем не менее, команда наверняка будет действовать вторым номером.

Личные встречи

Все игры между соперниками были сыграны в текущем сезоне в рамках Лиги Европы. На общем этапе, команды сыграли 7-го ноября 0:0 в Италии, а 20-го февраля в Норвегии соперники сыграли в рамках 1-го стыкового матча Лиги Европы, победа осталась за футболистами «Болоньи» 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05