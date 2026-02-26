26 февраля в Пльзени состоится ответный мат 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, в котором «Виктория» примет «Панатинаикос». Игра начнется в 20:45 мск.

В прошлый раз команды не выявили победителя. Матч завершился вничью 2:2. Таким образом, в этом противостоянии сохраняется интрига. Это вторая ничья «Виктории» и «Панатинаикоса» в текущем розыгрыше. На Этапе лиги они сыграли по нулям.

Обе команды достойны выход в 1/8 финала. «Виктория» еще ни разу не проиграла в ЛЕ, у «Панатинаикоса» до сих пор сохраняется беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей. Однако сегодня кому-то все же придется уступить. Кто это будет?

