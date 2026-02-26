Наставник «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о вылете клуба из Лиги Европы.  Команда не смогла пройти французский «Лилль».

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Возможно, кто-то из моих игроков был не в настроении.  Мы не были в таком настроении, как в Лилле.  Больших сюрпризов не было.  Просто если оставить быстрой команде немного пространства… Нас ожидала прямая игра, полуконтратаки.  Ничего неожиданного не произошло.  Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым голом.  Думаю, это изменило бы ход матча», — приводит слова Станковича Nezavisne.

За «Црвену Звезду» выступает бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.