Наставник «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о вылете клуба из Лиги Европы. Команда не смогла пройти французский «Лилль».

Деян Станкович globallookpress.com

«Возможно, кто-то из моих игроков был не в настроении. Мы не были в таком настроении, как в Лилле. Больших сюрпризов не было. Просто если оставить быстрой команде немного пространства… Нас ожидала прямая игра, полуконтратаки. Ничего неожиданного не произошло. Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым голом. Думаю, это изменило бы ход матча», — приводит слова Станковича Nezavisne.

За «Црвену Звезду» выступает бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.